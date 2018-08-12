Погба отказался говорить о ситуации в "МЮ" из-за боязни, что его оштрафуют

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметил, что любой футболист должен чувствовать себя комфортно в команде. Он отказлся комментировать ситуацию в "МЮ" и возможный конфликт с главным тренером Жозе Моуринью.

- Да, теперь я чемпион мира, но я все тот же Погба. Я отдаю все силы ради "МЮ", - приводит Daily Mail слова Погба. - Когда тебе комфортно, когда в голове все хорошо, то и дается все проще. Если ты несчастлив, то нет смысла делать это. Работа должна нравиться.

Комфортно ли мне в "МЮ"? Есть вещи, которые я не могу говорить. Иначе меня оштрафуют.