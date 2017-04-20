По 4 игрока "Челси" и "Тоттенхэма" - в сборной сезона чемпионата Англии

Профессиональная ассоциация футболистов опубликовала свой вариант символической сборной сезона за несколько туров до конца чемпионата. Наибольшее представительство в сборной получил лидер турнирной таблицы "Челси" и "Тоттенхэм" - по 4 игрока.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Уокер ("Тоттенхэм"), Давид Луиз ("Челси"), Кэйхилл ("Челси"), Роуз ("Тоттенхэм") - Мане ("Ливерпуль"), Канте ("Челси"), Алли ("Тоттенхэм"), Азар ("Челси") - Кейн ("Тоттенхэм"), Лукаку ("Эвертон").