00:51 | ФУТБОЛ — Англия

PFA признала Канте игроком года в премьер-лиге

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Полузащитник "Челси" Нголо Канте назван лучшим игроком года в премьер-лиге по версии английской ассоциации футболистов-профессионалов (PFA). Вторым в голосовании стал его одноклубник Эден Азар, замкнул тройку форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович.

Также на награду претендовали нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, Ромелу Лукаку из "Эвертона" и лидер "Арсенала" Алексис Санчес. Напомним, что в голосовании участвовали члены ассоциации, то есть профессиональные футболисты.

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