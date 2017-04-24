PFA признала Канте игроком года в премьер-лиге

Полузащитник "Челси" Нголо Канте назван лучшим игроком года в премьер-лиге по версии английской ассоциации футболистов-профессионалов (PFA). Вторым в голосовании стал его одноклубник Эден Азар, замкнул тройку форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович.
Также на награду претендовали нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, Ромелу Лукаку из "Эвертона" и лидер "Арсенала" Алексис Санчес. Напомним, что в голосовании участвовали члены ассоциации, то есть профессиональные футболисты.
The Men's PFA Players' Player of of the Year goes to....@ChelseaFC's @nglkante! Congratulations! #PFAawards pic.twitter.com/fK64Op8MVH– PFA (@PFA) 23 апреля 2017 г.