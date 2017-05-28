Пер Мертесакер: "Обо мне практически забыли, но это помогло мне в финале Кубка Англии"

Защитник "Арсенала" Пер Мертесакер заявил, что не ожидал, что сыграет в финале Кубка Англии против "Челси" (2:1). Он также добавил, что все в клубе поддерживали его на протяжении всего сезона.

– Две недели назад я еще отдыхал, даже не думал, что сыграю в матче, – цитирует The Telegraph Мертесакера. – Все в команде верили и поддерживали меня. Тренер дал мне шанс проявить себя. У нас выбыли три центральных защитника, но Венгер верил в меня. Я хотел помочь клубу и поддержать тренера.

Обо мне практически забыли, но это помогло мне. Я чувствовал поддержку команды и тренерского штаба. Горжусь этим матчем. Это был мой первый старт в этом сезоне. Перед игрой я сказал себе: "От меня ничего не ждут, все списали меня, поэтому просто играй в свой футбол".

Я много не играл, просто тренировался по ходу сезона, но всегда старался сохранять правильный настрой и концентрацию, потому что в футболе все быстро меняется. Венгер поверил в меня и выпустил в финале Кубка Англии, это многое говорит о нем.