Пьер-Эмерик Обамеянг: "Рад оказаться в "Арсенале", мы с Мхитаряном снова вместе"

Новичок "Арсенала" нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг после перехода из "Боруссии" отметил, что рад выступать за команду, в которой раньше играл Тьерри Анри. По словам габонца – Анри является примером для всех форвардов.

– Рад оказаться в этом клубе, – цитирует сайт "Арсенала" Обамеянга. – Мы с Микки (Генрихом Мхитаряном) снова вместе, я рад. У "Арсенала" богатая история, здесь играл Анри. Он – пример для всех нападающих. Как я играю? Я очень быстрый, много забиваю, мы с Анри немного похожи. Но, повторю еще раз, мне нужно много работать.