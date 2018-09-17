Пеллегрини подарили торт в форме футболки "Вест Хэма". Фото

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини поблагодарил за поздравления с днем рождения. Вчера ему исполнилось 65 лет.
В своем Твиттере специалист опубликовал фотографию подаренного ему торта в форме футболке команды.
- Спасибо всем болельщикам за ваши поздравления с днем рождения и за вашу отличную поддержку на вчерашней игре, - написал тренер. - Мы убеждены, что там мы можем добиться хороших результатов.
В день рождения чилийца "Вест Хэм" на выезде обыграл "Эвертон" со счетом 3:1. У победителей дубль сделал Андрей Ярмоленко, еще один гол в активе Марко Арнаутовича.
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Thanks to all the fans for your greetings on my birthday and the great support on yesterday's match.– Manuel Pellegrini R. (@Ing_Pellegrini) 17 сентября 2018 г.
We are convinced that this is the way to obtain good results.#COYI #Westham pic.twitter.com/og5fiuLoEH
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/