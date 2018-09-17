Пеллегрини подарили торт в форме футболки "Вест Хэма". Фото

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини поблагодарил за поздравления с днем рождения. Вчера ему исполнилось 65 лет.

В своем Твиттере специалист опубликовал фотографию подаренного ему торта в форме футболке команды.

- Спасибо всем болельщикам за ваши поздравления с днем рождения и за вашу отличную поддержку на вчерашней игре, - написал тренер. - Мы убеждены, что там мы можем добиться хороших результатов.

В день рождения чилийца "Вест Хэм" на выезде обыграл "Эвертон" со счетом 3:1. У победителей дубль сделал Андрей Ярмоленко, еще один гол в активе Марко Арнаутовича.

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