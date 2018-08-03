Педро продлил контракт с "Челси"

"Челси" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Педро Родригесом. 31-летний форвард подписал новое соглашение до 2020 года. Предыдущее соглашение истекало летом 2019 года.

– Это идеальный вариант для меня. Я здесь счастлив, – отметил испанец. – Мне было важно остаться в "Челси". Здесь чувствую себя комфортно и хочу выиграть новые титулы. Намерен помочь команде добиваться побед и забивать голы.

Педро перешел в "Челси" из "Барселоны" в 2015 году. В прошлом сезоне в премьер-лиге он провел 31 матч, забив четыре мяча.