Пабло Сабалета: "Насри очень полезен для "Вест Хэма"

Защитник "Вест Хэма" Пабло Сабалета считает, что новичок команды французский нападающий Самир Насри будет приносить результат по мере роста его уровня физической подготовки, сообщает официальный сайт клуба из Стратфорда. 34-летний аргентинский футболист высоко оценил выступление форварда в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (1:0).

Насри отдал голевой пас в игре против лондонцев на 48-й минуте. 31-летний француз выступал за "Арсенал" с 2008 по 2011 год.

Сабалета ранее выступали вместе за "Манчестер Сити"​.

– Это была отличная игра для Самира, его первая игра в АПЛ против "Арсенала", где он раньше играл. У него запредельный класс, он умеет работать с мячом. Ему нужно работать над своим уровнем физической готовности. Насри – это тот, кто грамотно играет между линиями и позади нападающего, поэтому иметь француза в команде очень полезно для "Вест Хэма". Он будет совершенствоваться с каждой игрой, – приводит слова Сабалеты пресс-служба "Вест Хэма".