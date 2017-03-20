Оливье Жиру: "Все игроки "Арсенала" хотят, чтобы Венгер продлил контракт с клубом"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру выразил надежду на то, что главный тренер Арсен Венгер не покинет команду. Французский специалист с 1996 года тренирует "канониров", но в этом году в СМИ появилась информация, что летом "Арсенал" сменит тренера.

– Мы хотим, чтобы Арсен продлил контракт с "Арсеналом", – цитирует InfoSport Plus Жиру. – Все поддерживают тренера, потому что хотят идти вперед вместе с ним. Будем надеяться на то, что команда выиграет Кубок Англии и попадет в Лигу чемпионов.