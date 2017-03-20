23:58 20 марта | ФУТБОЛ — Англия

Оливье Жиру: "Все игроки "Арсенала" хотят, чтобы Венгер продлил контракт с клубом"

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Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру выразил надежду на то, что главный тренер Арсен Венгер не покинет команду. Французский специалист с 1996 года тренирует "канониров", но в этом году в СМИ появилась информация, что летом "Арсенал" сменит тренера.

– Мы хотим, чтобы Арсен продлил контракт с "Арсеналом", – цитирует InfoSport Plus Жиру. – Все поддерживают тренера, потому что хотят идти вперед вместе с ним. Будем надеяться на то, что команда выиграет Кубок Англии и попадет в Лигу чемпионов.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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andrenosov

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00:42

туповат

оссобенно французы

00:22

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