Оливье Жиру: "Может быть, продлю контракт с "Арсеналом" в ближайшее время"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру опроверг информацию о подписании нового контракта с "канонирами". По его словам, стороны не достигли соглашения, но это может случиться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб доварился о переподписании контрактов с 30-летним форвардом, а также полузащитником Франсисом Кокеленом.

- Я присоединился к команде позже, чем остальные. Этот отдых после чемпионата Европы пошел на пользу моему здоровью, - приводит Sky Sports слова Жиру. - Но для меня это было не столь полезно, потому что "Арсенал" играл хорошо с другим нападающим на острие. Этот сезон складывается непросто, потому что я пропустил больше месяца из-за повреждения.

Мне необходимо продолжать работать. Я должен быть готов воспользоваться моментов. Ходят слухи, что я продли контракт, но это неправда. Может быть, это случится в ближайшее время.