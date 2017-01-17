Оливье Жиру: "Могу понять игроков, переходящих в Китай, но сам туда не хочу"

Форвард "Арсенала" Оливье Жиру не намерен перебираться в чемпионат Китая. Тем не менее, он понимает игроков, сделавших выбор в пользу китайских клубов.

- Честно говоря, с моей точки зрения могу понять игроков, переходящих в Китай, но если бы вы спросили меня, хочу ли я перебраться туда, то сказал бы "Нет", - цитирует Sky Sports Жиру. - Премьер-лига - моя главная цель, только после того, как я стану чемпионом в Англии в один прекрасный день, задумаюсь о том, почему бы не попробовать что-нибудь новое.