09:11 | ФУТБОЛ — Англия

Оливье Жиру: "Могу понять игроков, переходящих в Китай, но сам туда не хочу"

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Форвард "Арсенала" Оливье Жиру не намерен перебираться в чемпионат Китая. Тем не менее, он понимает игроков, сделавших выбор в пользу китайских клубов.

- Честно говоря, с моей точки зрения могу понять игроков, переходящих в Китай, но если бы вы спросили меня, хочу ли я перебраться туда, то сказал бы "Нет", - цитирует Sky Sports Жиру. - Премьер-лига - моя главная цель, только после того, как я стану чемпионом в Англии в один прекрасный день, задумаюсь о том, почему бы не попробовать что-нибудь новое.

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