Окслейд-Чемберлен пропустит большую часть сезона после операции

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит большую часть сезона-2018/19, сообщает официальный сайт клуба. Хавбек получил многочисленные повреждения связок в матче Лиги чемпионов против "Ромы" в апреле.

- Похоже, сейчас подходящее время, чтобы сказать, что для Алекса предстоящий сезон будет посвящен восстановлению и реабилитации после травмы. Мы узнали это через день после того, как он получил травму. После успешной операции это подтвердилось. Не было никаких изменений или неудач, все происходит по графику, - сказал главный тренер Юрген Клопп.