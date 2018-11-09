Один из ведущих игроков "Манчестер Юнайтед" хочет перейти в "ПСЖ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес хочет покинуть клуб в ближайшее время, сообщает The Mirror. 29-летний чилиец чувствует себя одиноким и лишним в команде.

Санчес не может закрепиться в "Манчестер Юнайтед", в связи с этим агент форварда прорабатывает варианты с возможным уходом в "ПСЖ".

Ранее главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью заявил, что футболист выступает на среднем уровне,

Чилиец недоволен тем, что ему не удалось поселиться в Манчестере. Спортсмен живет в тихой деревни Чешир. Санчес скучает по городскому шуму и сутолоке на улицах.

Некоторые коллеги футболиста заявляли, что нападающий не получает обратную связь от Моуринью.

В текущем сезоне Санчес провел 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.