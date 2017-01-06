Оби Микел попрощался с "Челси"

Полузащитник Джон Оби Микел, перебравшийся в чемпионат Китая, попрощался с "Челси" и его болельщиками. Также он поблагодарил всех работников за 11 лет совместной работы.

- Я говорю "До свидания" в качестве чемпиона Англии, чемпиона Европы и капитана моей сборной, - написал на своей странице в твиттере Микел. - Премьер-лига - лучшая лига в мире, в которой желает играть любой амбициозный профессионал. Но играть за "Челси" и стать частью семьи "Челси", а также работать с лучшими тренерами и игроками в мире было по-настоящему честью для меня.

Ничего из этого не было бы возможно без поддержки клуба, господина Романа Абрамовича, сотрудников клуба, тренеров, физиотерапевтов и тренеров, под руководством которых я играл в "Челси", хочу сказать им большое спасибо. Но моя самая большая благодарность направлена болельщикам "синих". Благодаря вашей поддержке невозможное стало возможным.