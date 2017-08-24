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00:33 | Футбол — Англия

"Ноттингем Форест" выбил "Ньюкасл" из Кубка лиги


"Ноттингем Форест" в дополнительное время переиграл "Ньюкасл" в матче 1/32 финала Кубка английской лиги. В других встречах "Стоук Сити" разгромил "Рочдэйл", "Саутгемптон" проиграл "Вулверхэмптону", "Хаддерсфилд" одолел "Ротерхэм Юнайтед", "Вест Хэм" взял верх над "Челтенхэм Таун", а "Блэкберн Роверс" уступил "Бернли".

Кубок английской лиги

1/32 финала

"Стоук Сити" – "Рочдэйл" – 4:0 (3:0)

Голы: Аллен, 16 (1:0). Крауч, 29 (2:0). Аллен, 42 (3:0). Собхи, 80 (4:0).

Судья: Данкан.

Стоук-он-Трент. Стадион "Бет365".

 

"Саутгемптон" – "Вулверхэмптон Уондерерс" – 0:2 (0:0)

Голы: Бат, 67 (0:1). Уилсон, 87 (0:2).

Судья: Линингтон.

Саутгемптон. Стадион "Сент-Мэрис".

 

"Блэкберн Роверс" – "Бернли" – 0:2 (0:2)

Голы: Корк, 27 (0:1). Брэйди, 45+4 (0:2).

Судья: Хупер.

Блэкберн. Стадион "Ивуд Парк".

 

"Хаддерсфилд" – "Ротерхэм Юнайтед" – 2:1 (0:1)

Голы: Аджайи, 1 (0:1). Биллинг, 52 – с пенальти (1:1). Лолли, 54 (2:1).

Судья: Бэнкес.

Хаддерсфилд. Стадион "Джон Смитс".

 

"Челтенхэм Таун" – "Вест Хэм Юнайтед" – 0:2 (0:2)

Голы: Сако, 40 (0:1). Айю, 43 (0:2).

Судья: Лэнгфорд.

Челтенхэм. Стадион "Уэддон Роуд".

 

"Ньюкасл Юнайтед" – "Ноттингем Форест" – 2:3 д.в. (2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Митрович, 3 (1:0). Каммингс, 29 (1:1). Каммингс, 31 (1:2). Аронс, 45+1 (2:2). Уокер, 97 (2:3).

Судья: Инглэнд.

Ньюкасл. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/leaguecup/

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