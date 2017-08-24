"Ноттингем Форест" выбил "Ньюкасл" из Кубка лиги

"Ноттингем Форест" в дополнительное время переиграл "Ньюкасл" в матче 1/32 финала Кубка английской лиги. В других встречах "Стоук Сити" разгромил "Рочдэйл", "Саутгемптон" проиграл "Вулверхэмптону", "Хаддерсфилд" одолел "Ротерхэм Юнайтед", "Вест Хэм" взял верх над "Челтенхэм Таун", а "Блэкберн Роверс" уступил "Бернли".
Кубок английской лиги
1/32 финала
"Стоук Сити" – "Рочдэйл" – 4:0 (3:0)
Голы: Аллен, 16 (1:0). Крауч, 29 (2:0). Аллен, 42 (3:0). Собхи, 80 (4:0).
Судья: Данкан.
Стоук-он-Трент. Стадион "Бет365".
"Саутгемптон" – "Вулверхэмптон Уондерерс" – 0:2 (0:0)
Голы: Бат, 67 (0:1). Уилсон, 87 (0:2).
Судья: Линингтон.
Саутгемптон. Стадион "Сент-Мэрис".
"Блэкберн Роверс" – "Бернли" – 0:2 (0:2)
Голы: Корк, 27 (0:1). Брэйди, 45+4 (0:2).
Судья: Хупер.
Блэкберн. Стадион "Ивуд Парк".
"Хаддерсфилд" – "Ротерхэм Юнайтед" – 2:1 (0:1)
Голы: Аджайи, 1 (0:1). Биллинг, 52 – с пенальти (1:1). Лолли, 54 (2:1).
Судья: Бэнкес.
Хаддерсфилд. Стадион "Джон Смитс".
"Челтенхэм Таун" – "Вест Хэм Юнайтед" – 0:2 (0:2)
Голы: Сако, 40 (0:1). Айю, 43 (0:2).
Судья: Лэнгфорд.
Челтенхэм. Стадион "Уэддон Роуд".
"Ньюкасл Юнайтед" – "Ноттингем Форест" – 2:3 д.в. (2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Митрович, 3 (1:0). Каммингс, 29 (1:1). Каммингс, 31 (1:2). Аронс, 45+1 (2:2). Уокер, 97 (2:3).
Судья: Инглэнд.
Ньюкасл. Стадион "Сент-Джеймс Парк".