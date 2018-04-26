НФЛ приветствует возможную покупку "Уэмбли" владельцем "Фулхэма"

Вице-президент НФЛ по международным операциям Марк Уоллер считает, что возможное приобретение стадиона "Уэмбли" бизнесменом Шахидом Ханом, которому принадлежат "Фулхэм" и "Джэксонвилл Джагуарс", позитивно скажется на американской лиге. Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) сообщила, что Хан готов купить арену за 800 миллионов фунтов.

- Это может стать решающим фактором для НФЛ, - цитирует Уоллера BBC. - Потенциальная покупка "Уэмбли" - мощный знак приверженности Хана Великобритании и их видению на развитие нашего спорта.

Это новый вид сотрудничества позволит нам проявлять большую гибкость при составлении расписания последующих игр НФЛ в Лондоне.

Напомним, новый "Уэмбли" был построен на месте старого стадиона, который носил такое же название. Работы велись с 2003 по 2007 год. Стоимость арены, на момент завершения строительства, составляла 798 миллионов фунтов. Вместимость арены - 90 тысяч мест.

"Уэмбли" - домашний стадион сборной Англии, который также принимает полуфиналы и финал Кубка Англии, а также решающую игру плей-офф чемпионшипа за право сыграть в премьер-лиге. В сезоне-2017/18 эта арена является домашней для "Тоттенхэма", который летом переедет на новый стадион.

Матчи по американскому футболу проводятся на "Уэмбли" с 2007 года. За это время на арене состоялись 23 игры Международной серии НФЛ. В 2018 году запланированы еще 4 встречи.