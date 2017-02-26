Наставник "Нанта" отказался возглавить "Лестер"

Главный тренер "Нанта" Сержиу Консейсау ответил отказом на предложение возглавить "Лестер", сообщает Goal.com. Португальский специалист поднял команду с предпоследней строчки турнирной таблицы чемпионата Франции на 12-е место. Консейсау возглавил команду в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что на вакантный пост рассматриваются кандидатуры Роберто Манчини и Гуса Хиддинка. На данный момент "Лестер" занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ранее с поста главного тренера был уволен Клаудио Раньери. Итальянский специалист привел "Лестер" к первому в истории чемпионству в сезоне-2015/16, а 23 февраля был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.