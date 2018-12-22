"МЮ" в дебютной игре Сульшера забил 5 голов - впервые после прощального матча Фергюсона

"Манчестер Юнайтед" забил 5 голов в матче чемпионата Англии против "Кардифф Сити". Игра стала дебютной для исполняющего обязанности главного тренера Уле Гуннара Сульшера.

Предыдущий раз "МЮ" забивал 5 мячей в чемпионате Англии в мае 2013 года против "Вест Бромвича" (5:5). Игра стала последней для главного тренера Алекса Фергюсона. Шотландец руководил командой с 1986 по 2013 год. После его отставки "МЮ" возглавляли Дэвид Мойес, Райан Гиггз (и.о.), Луи ван Гал и Жозе Моуринью. При них "красные дьяволы" не забивали больше 4 голов в премьер-лиге.