"МЮ" одолел "Саутгемптон", "Челси" разгромил "Стоук Сити" благодаря хет-трику Мораты

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" на своем поле уступил "Манчестер Юнайтед" – 0:1. Единственный гол записал на свой счет Ромелу Лукаку. Для его команды победа стала четвертой подряд (с учетом всех турниров).

В другом поединке "Челси" на выезде разгромил "Стоук Сити" – 4:0. Хет-трик оформил Альваро Мората. На счету испанского новичка "синих" уже шесть голов в премьер-лиге в нынешнем сезоне.

"Суонси" дома проиграл "Уотфорду" (1:2), пропустив на последней минуте основного времени. Валлийцы остались на 14-м месте в таблице, "шершни" поднялись на пятую строчку. "Челси" стал третьим, "Стоук" опустился на 15-ю позицию.

"МЮ" вместе с "Манчестер Сити" продолжает лидировать в премьер-лиге.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

6-й тур

"Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед" – 0:1 (0:1)

Гол: Лукаку, 20.

"Саутгемптон": Форстер, Седрик Суариш (Уорд-Проуз, 83), Йосида, Худт, Бертранд, Тадич, Лемина, Ромеу, Дэйвис (Габбьядини, 73), Редмонд, Лонг (Остин, 83).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Байи, Джоунс, Янг, Мата (Эррера, 62), Матич, Феллаини, Мхитарян (Смоллинг, 75), Рэшфорд (Блинд, 90+3), Лукаку.

Предупреждения: Лонг, 37. Янг, 43. Валенсия, 69. Лукаку, 82. Эррера, 88.

Судья: Поусон.

23 сентября. Саутгемптон. Стадион "Сент-Мери".

"Стоук Сити" – "Челси" – 0:4 (0:2)

Голы: Мората, 2 (0:1). Педро, 30 (0:2). Мората, 77 (0:3). Мората, 82 (0:4).

"Стоук Сити": Батленд, Джонсон, Питерс, Мартинс Инди (Афеллай, 76), Флетчер, Аллен, Шупо-Мотинг, Диуф, Шачири, Хесе (Крауч, 61), Собхи.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо (Кэйхилл, 59), Рюдигер, Кристенсен, Мозес, Бакайоко, Канте, Виллиан (Азар, 72), Педро (Фабрегас, 68), Мората.

Предупреждения: Алонсо, 52. Шачири, 52. Канте, 57. Крауч, 89.

Судья: Дин.

23 сентября. Стоук-он-Трент. Стадион Bet365 Stadium.

"Суонси" – "Уотфорд" – 1:2 (0:1)

Голы: Грэй, 13 (0:1). Абрахам, 56 (1:1). Ришарлисон, 90 (1:2).

"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, ван дер Хорн (Абрахам, 47), Моусон, Фер, Кэрролл, Клукас (Меса, 46), Бони (Ренату Санчеш, 87), Айю.

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Кико Фемения, Кабаселе, Холевас, Капуэ (Ваге, 46), Клеверли, Дукуре, Каррильо (Перейра, 74), Грэй (Дини, 87), Ришарлисон.

Предупреждения: Капуэ, 35. Дукуре, 45+1. Бони, 83. Ришарлисон, 90.

Судья: Мэйсон.

23 сентября. Суонси. Стадион "Либерти".