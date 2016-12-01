Моуринью расстанется с Блиндом и Шоу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с футболистами, которые летом покинут команду, сообщает Mirror. С высокой долей вероятности первым английскую команду покинет защитник Дэйли Блинд, потерявший место в основном составе.
Также на дверь могут указать защитникам Крису Смоллингу, Люку Шоу и Маттео Дармиану. На их место Моуринью планирует приобрести игроков обороны – Давида Алабу из "Баварии" и Александара Драговича из "Байера".
В текущем сезоне чемпионата Англии 26-летний Блинд провел 10 матчей, в которых отдал две голевые передачи, Шоу и Смоллинг провели по семь встреч.
sergey.v1968
очередной вброс - пару месяцев назад список от СЭКСа был совсем иным
17:00
Ботаникум
Блинд попал в "МЮ" по голландскому блату имени Ван-Гали, по факту как защитник куда слабее своего соотечественника Япа Стама, некогда бывшего столпом обороны "манкунианцев". Смоллинг, может и быть своим воспитанником, но уровню топ-клуба, каковым ещё недавно был "МЮ", не соответствует. По-моему, как футболист Крис из породы "буратин"и даже в "физике" за эти годы не прибавил. Списывать их с "корабля" надо!
16:35