15:37 | ФУТБОЛ — Англия

Моуринью расстанется с Блиндом и Шоу

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с футболистами, которые летом покинут команду, сообщает Mirror. С высокой долей вероятности первым английскую команду покинет защитник Дэйли Блинд, потерявший место в основном составе.

Также на дверь могут указать защитникам Крису Смоллингу, Люку Шоу и Маттео Дармиану. На их место Моуринью планирует приобрести игроков обороны – Давида Алабу из "Баварии" и Александара Драговича из "Байера".

В текущем сезоне чемпионата Англии 26-летний Блинд провел 10 матчей, в которых отдал две голевые передачи, Шоу и Смоллинг провели по семь встреч.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sergey.v1968

очередной вброс - пару месяцев назад список от СЭКСа был совсем иным

17:00

Ботаникум

Блинд попал в "МЮ" по голландскому блату имени Ван-Гали, по факту как защитник куда слабее своего соотечественника Япа Стама, некогда бывшего столпом обороны "манкунианцев". Смоллинг, может и быть своим воспитанником, но уровню топ-клуба, каковым ещё недавно был "МЮ", не соответствует. По-моему, как футболист Крис из породы "буратин"и даже в "физике" за эти годы не прибавил. Списывать их с "корабля" надо!

16:35

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