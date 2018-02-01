Моуринью – об игре Санчеса: "Рад, что в "Манчестер Юнайтед" есть футболист с такими моральными качествами"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высоко оценил игру нападающего Алексиса Санчеса в матче 25-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (0:2). При этом специалист отметил, что форвард не может проявить себя лучшим образом во встречах подобного рода.

– Он проделал хорошую работу. Но такая игра и изменения, проведенные по ее ходу, не подходят для него, – приводит Goal.com слова Моуринью. – После перерыва я передвинул Санчеса ближе к Лукаку, но он понимал, что ему необходимо опускаться ниже, чтобы начинать атаки. Он отдал на поле все силы. Я рад, что в моей команде есть футболист с такими моральными качествами.