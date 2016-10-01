Моуринью нужен Ярмоленко в "МЮ"

Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко зимой может сменить клубную прописку. Как утверждает The Sun, на этой неделе главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью провел встречу с агентом 26-летнего украинца, чтобы обсудить возможный переход игрока. Сумма сделки оценивается в 17,8 миллиона фунтов стерлингов. В текущем сезоне Ярмоленко сыграл в 8 встречах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.