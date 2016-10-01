Моуринью нужен Ярмоленко в "МЮ"

Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко зимой может сменить клубную прописку. Как утверждает The Sun, на этой неделе главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью провел встречу с агентом 26-летнего украинца, чтобы обсудить возможный переход игрока. Сумма сделки оценивается в 17,8 миллиона фунтов стерлингов. В текущем сезоне Ярмоленко сыграл в 8 встречах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
ladohkin
ну так ето даже не смешно
13:32
баламошка
Моуринью нужен Ярмоленко в киевском "Динамо".
13:21
Ботаникум
shpasic ----- А, может быть, Жозе тоже любит "подкаты-откаты-перекаты"? А заодно и к "хохлам" НЕ РАВНОДУШЕН?..
13:01
shpasic
у него хроническая травма спины, зачем им брать инвалида?
12:58
Aha
Ярмоленко в МЮ за 17 млн? Спасибо! Поржал!
12:52