12:08 | ФУТБОЛ — Англия

Моуринью нужен Ярмоленко в "МЮ"

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Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко зимой может сменить клубную прописку. Как утверждает The Sun, на этой неделе главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью провел встречу с агентом 26-летнего украинца, чтобы обсудить возможный переход игрока. Сумма сделки оценивается в 17,8 миллиона фунтов стерлингов. В текущем сезоне Ярмоленко сыграл в 8 встречах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ladohkin

ну так ето даже не смешно

13:32

баламошка

Моуринью нужен Ярмоленко в киевском "Динамо".

13:21

Ботаникум

shpasic ----- А, может быть, Жозе тоже любит "подкаты-откаты-перекаты"? А заодно и к "хохлам" НЕ РАВНОДУШЕН?..

13:01

shpasic

у него хроническая травма спины, зачем им брать инвалида?

12:58

Aha

Ярмоленко в МЮ за 17 млн? Спасибо! Поржал!

12:52

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