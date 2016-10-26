Моуринью готов выставить на трансфер Мхитаряна

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разочарован игрой полузащитника команды Генриха Мхитаряна. Как утверждает The Sun, португалец сообщил руководству клуба о том, что армянскому футболисту будет лучше покинуть команду в наступающем январе.

27-летний хавбек перешел в "Манчестер Юнайтед" минувшим летом из дортмундской "Боруссии" за 30 миллионов евро. С тех пор Мхитарян принял участие лишь в пяти матчах всех турниров, лишь в одном из них появившись на поле с первых минут.

Ранее сообщалось о том, что Моуринью также посоветовал капитану команды Уэйну Руни покинуть клуб в январе.