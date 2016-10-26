13:29 | ФУТБОЛ — Англия

Моуринью готов выставить на трансфер Мхитаряна

0
0
0
9

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разочарован игрой полузащитника команды Генриха Мхитаряна. Как утверждает The Sun, португалец сообщил руководству клуба о том, что армянскому футболисту будет лучше покинуть команду в наступающем январе.

27-летний хавбек перешел в "Манчестер Юнайтед" минувшим летом из дортмундской "Боруссии" за 30 миллионов евро. С тех пор Мхитарян принял участие лишь в пяти матчах всех турниров, лишь в одном из них появившись на поле с первых минут.

Ранее сообщалось о том, что Моуринью также посоветовал капитану команды Уэйну Руни покинуть клуб в январе.

0
0
0
9

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ботаникум

Во как!? Жозе, обрати своё "особенное" внимание на Зюпу, Кокошу и Мамая!!! Эти "заиграют" сразу, если и не в футбол, то в нарды или преферанс!

14:29

AHyAP77

Генриху перейти в любой другой топ клуб (в Ливерпуль например) и показать Жозе, что сам Моуринью не тот.

14:27

Блудный Свин

МХИТАРЯН - НЕ ИГРОК ДЛЯ МАУРА. ОН ВСЕГДА СТАВИЛ НА СИЛОВОЙ АТЛЕТИЧНЫЙ ФУТБОЛ С БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ РАБОТЫ ИГРОКОВ В ПОЛУЗАЩИТЕ. ЛУЧШЕ ВСЕГО СВАЛИТЬ ОБРАТНО В ГЕРМАНИЮ.

14:07

Слоня

Ну Мауринью с Челси был чемпионом полтора года назад. А вот про то, что Моуринью не тот похоже правда. Во всех клубах, начиная с Реала, он конфликтует с лидерами и старожилами коллективов. Подобная попытка сплотить команду вокруг себя обречена на провал.

14:03

HONESTO

в спартак1!!

13:51

EVIL915

and0508-------Скорее Мяуринью уже не тот. Не помню, когда он последний трофей взял...

13:50

shpasic

складывается впечатление, что Моуриньо на трансферах отмывает на порядок больше, чем Бердыев.

13:49

and0508

Скорее он прав .Руни скорее не тот ....и Мхитарян уже чуть сдал

13:43

shpasic

ахахаха!

13:40

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ