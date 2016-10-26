Моуринью готов выставить на трансфер Мхитаряна

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разочарован игрой полузащитника команды Генриха Мхитаряна. Как утверждает The Sun, португалец сообщил руководству клуба о том, что армянскому футболисту будет лучше покинуть команду в наступающем январе.
27-летний хавбек перешел в "Манчестер Юнайтед" минувшим летом из дортмундской "Боруссии" за 30 миллионов евро. С тех пор Мхитарян принял участие лишь в пяти матчах всех турниров, лишь в одном из них появившись на поле с первых минут.
Ранее сообщалось о том, что Моуринью также посоветовал капитану команды Уэйну Руни покинуть клуб в январе.
Ботаникум
Во как!? Жозе, обрати своё "особенное" внимание на Зюпу, Кокошу и Мамая!!! Эти "заиграют" сразу, если и не в футбол, то в нарды или преферанс!
14:29
AHyAP77
Генриху перейти в любой другой топ клуб (в Ливерпуль например) и показать Жозе, что сам Моуринью не тот.
14:27
Блудный Свин
МХИТАРЯН - НЕ ИГРОК ДЛЯ МАУРА. ОН ВСЕГДА СТАВИЛ НА СИЛОВОЙ АТЛЕТИЧНЫЙ ФУТБОЛ С БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ РАБОТЫ ИГРОКОВ В ПОЛУЗАЩИТЕ. ЛУЧШЕ ВСЕГО СВАЛИТЬ ОБРАТНО В ГЕРМАНИЮ.
14:07
Слоня
Ну Мауринью с Челси был чемпионом полтора года назад. А вот про то, что Моуринью не тот похоже правда. Во всех клубах, начиная с Реала, он конфликтует с лидерами и старожилами коллективов. Подобная попытка сплотить команду вокруг себя обречена на провал.
14:03
HONESTO
в спартак1!!
13:51
EVIL915
and0508-------Скорее Мяуринью уже не тот. Не помню, когда он последний трофей взял...
13:50
shpasic
складывается впечатление, что Моуриньо на трансферах отмывает на порядок больше, чем Бердыев.
13:49
and0508
Скорее он прав .Руни скорее не тот ....и Мхитарян уже чуть сдал
13:43
shpasic
ахахаха!
13:40