Моуринью - Руни: "Советую тебе покинуть "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью посоветовал нападающему Уэйну Руни сменить клубную прописку, утверждает The Sun. Согласно источнику, португалец сообщил форварду, что если тот хочет иметь регулярную игровую практику, ему лучше заняться поисками новой команды.
Игру 9-го тура чемпионата Англии против "Челси" (0:4) 31-летний футболист, по официальной версии, пропустил из-за травмы. Однако английские СМИ утверждают, что Руни не травмирован и не принял участия в игре по решению тренерского штаба.
Ранее Моуринью заявил, что "никогда не продаст Руни". Тем не менее в Англии убеждены, что наставник "красных дьяволов" не видит выступающего за клуб 12 лет англичанина в команде.
ladafan
это он тоже конте сказал...
10:22
psevdonim777
Очередной пример того, что нельзя задирать нос, потом получишь по нему неоднократно.
10:22
RobertH
Тут только загадка в том,как хозяева МЮ могли ваще что-то подписывать с этим аферистом?Полностью повторяется картина Реала и Челси.Там этот типчик выдавил Рауля,если кто помнит.В Челси попытался наделать делов,теперь взялся за легенды МЮ.Его преемник Боаш далеко не ушел в методах.За попытки навести "порядок" в Англии Боаш получил под зад,как известно.Пригрелся в Зените,но теперь только пьяный не видит,сколько нужно теперь Луческу после этого ещё одного "деятеля" разгребать.Теперь слово за руководством МЮ.Или Моуринью наконец вернуть на родину,и то не в Бенфику,Порто или Спортинг(там его тоже знают,что за кадр),а куда нибудь в глубиночку.Моуринью,к примеру куда -нибудь в Сетубал,а Боаша ваще в низшую лигу.Все верят,что Руни останется,хотя этот козлик ещё много людей перессорит.
10:22
yspesh4
Ну вообще-то это Sun. Но Маур нервничает, явно.
10:20
karlikf1
Погодите, а что он не так сказал? Руни - он что, имеет право на пожизненное место в составе чтоли! Каким бы Моуриньо не был никудышным тренером по мнению некоторых нижеотписавшихся писателей, но он ежедневно видит Руни на тренировках, лучше вас знает его сегодняшнее состояние и состояние других нападающих, кстати, желающих играть не меньше, чем Руни. В таких клубах, как МЮ, всегда была и будет высокая конкуренция за место и всегда будут недовольные тем, что сидят на лавке или вообще не попадают в состав.
10:19
Esperanza60
Тополь-М Полностью согласен
10:00
Тополь-М
Что-то подсказывает, что неадекват португал первым покинет клуб.
09:57
Saypin
надо в Спартак)))
09:08