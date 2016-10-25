Моуринью - Руни: "Советую тебе покинуть "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью посоветовал нападающему Уэйну Руни сменить клубную прописку, утверждает The Sun. Согласно источнику, португалец сообщил форварду, что если тот хочет иметь регулярную игровую практику, ему лучше заняться поисками новой команды.

Игру 9-го тура чемпионата Англии против "Челси" (0:4) 31-летний футболист, по официальной версии, пропустил из-за травмы. Однако английские СМИ утверждают, что Руни не травмирован и не принял участия в игре по решению тренерского штаба.

Ранее Моуринью заявил, что "никогда не продаст Руни". Тем не менее в Англии убеждены, что наставник "красных дьяволов" не видит выступающего за клуб 12 лет англичанина в команде.