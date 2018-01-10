Мориц Бауэр: "Слов не хватает, чтобы описать свои ощущения, когда получаешь предложение из Англии"

Бывший защитник "Рубина" Мориц Бауэр отметил, что переход в команду из чемпионата Англии - это большой шаг вперед. Вчера стало известно о его переходе из казанского клуба в "Стоук Сити". С англичанами игрок сборной Австрии заключил контракт на 4,5 года.

- Все хотят выступать в премьер-лиге, - сказал Бауэр в интервью BBC Radio Stoke. - Играть против больших команд и суперзвезд, соревноваться на таком уровне – это большой шаг для любого футболиста. Когда получаешь предложение из Англии, у тебя даже слов не хватает, чтобы описать свои ощущения. Для меня "Стоук Сити" – это большой клуб с огромными традициями.