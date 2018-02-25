Мората - в атаке "Челси" на матч с "МЮ"

"Челси" объявил стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед". На острие атаки "синих" сыграет испанец Альваро Мората, которого с флангов будут поддерживать Эден Азар и Виллиан.
Полностью стартовый состав выглядит следующим образом: Куртуа - Мозес, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Алонсо - Канте, Дринкуотер - Виллиан, Мората, Азар.
Матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси" начнется в 17.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Chelsea team: Courtois; Azpilicueta (c), Christensen, Rudiger; Moses, Drinkwater, Kante, Alonso; Willian, Morata, Hazard.– Chelsea FC (@ChelseaFC) 25 февраля 2018 г.
Subs: Caballero, Cahill, Zappacosta, Emerson, Fabregas, Pedro, Giroud. #MUNCHE pic.twitter.com/OVUncUfBN2