Мората - в атаке "Челси" на матч с "МЮ"

"Челси" объявил стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед". На острие атаки "синих" сыграет испанец Альваро Мората, которого с флангов будут поддерживать Эден Азар и Виллиан.

Полностью стартовый состав выглядит следующим образом: Куртуа - Мозес, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Алонсо - Канте, Дринкуотер - Виллиан, Мората, Азар.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси" начнется в 17.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.