Мората раскритиковал стиль игры "Челси" при Конте

Форвард "Челси" Альваро Мората сказал, что ему не подходил стиль игры команды при бывшем тренере Антонио Конте. В этом сезоне команду возглавил Маурицио Сарри.

- Для меня важно то, как мы играем. В прошлом сезоне это были подачи вперед, но бороться за мяч в воздухе - это не лучшее мое качество, - цитирует испанца Sky Sports. - Теперь я могу искать пространство, играть в одно касание и идти в штрафную на фланговые передачи. Это мне больше подходит. При Сарри команда работает с мячом, а когда у тебя есть мяч - больше шансов забить.

В трех матчах нынешнего сезона 25-летний испанец забил один раз.