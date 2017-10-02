Нападающий "Челси" Альваро Мората пропустит как минимум месяц из-за травмы, полученной в матче 7-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (0:1), сообщает The Telegraph. Игроку диагностировано повреждение задней поверхности бедра.

Ранее главный тренер лондонцев Антонио Конте сообщал, что у Мораты мышечные проблемы, из-за которых ему понадобится около недели отдыха. Игрок пропустит последние матчи сборной Испании в отборочном турнире чемпионата мира-2018, а также игры Лиги чемпионов с "Ромой".

Отметим, в этом сезоне форвард 9 матчей за "Челси", в которых забил 7 мячей.