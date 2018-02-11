Мохамед Салах: "Всегда стараюсь помочь команде"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах после матча 27-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (2:0) подчеркнул, что его команде стоит оставить результаты в прошлом и продолжать двигаться дальше. Отметим, что в минувшей игре форвард записал на своей счет гол и результативную передачу.

– Важно, когда с первых минут хорошо начинаешь, – цитирует BBC Салаха. – Когда вы забиваете в первые 10-15 минут, то это делает игру проще, становится меньше давления. Я рад тому, как мы начали встречу, но мы должны продолжать двигаться дальше.

Моя результативность? Я уже говорил, что я всегда стараюсь помочь команде. Когда вы забиваете, конечно, вы помогаете команде. Но нам нужно эти результаты оставить в прошлом и продолжать идти дальше. Нам предстоят много игр в чемпионате и Лиге чемпионов.