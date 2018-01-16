Мино Райола: "Санчес станет частью сделки по Мхитаряну и никак иначе"

Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна Мино Райола подтвердил информацию о том, что переход нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса в команду Жозе Моуринью зависит от его клиента. Ранее появилась информация о том, что чилиец согласовал условия соглашения с "красными дьяволами" и сделка зависит от того, устроят ли армянского хавбека условия, предложенные "канонирами"

- "Манчестер Юнайтед" не подпишет Санчеса до тех пор, пока Мхитарян не согласится на трансфер в "Арсенал", - цитирует Times Райолу. - Микки еще ничего не решил. Он будет отталкиваться от того, что выгоднее для него. Его контракт с "Манчестером" рассчитан на 2,5 года, поэтому решать только ему. Санчес станет частью сделки по Мхитаряну и никак иначе.

Напомним, контракт Санчеса с лондонским клубом истекает летом 2018 года и он не намерен его продлевать. В этом сезоне 29-летний нападающий принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забив 8 мячей и отдав 3 результативные передачи.

Мхитарян, в свою очередь лишился места в стартовом составе "МЮ". В общей сложности он провел , в этом сезоне за манкунианцев 22 матча (14 раз выходя на поле со скамейки запасных), забив 2 мяча и отдав 5 голевых пасов.