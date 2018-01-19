Мхитарян не попал в заявку "Манчестер Юнайтед" на матч с "Бернли"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян не выйдет на поле в завтрашнем матче 24-го тура чемпионата Англии против "Бернли", сообщает The Sun. Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью не включил армянина в заявку на игру в связи с тем, что в ближайшее время футболист должен отправиться в "Арсенал" в обмен на нападающего Алексиса Санчеса.
В этом сезоне Мхитарян провел за "Манчестер Юнайтед" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.
fifa_guru
хороший игрок. вроде еще в октябре делал результат в МЮ. пара неудачных игр и скамейка.. жесток Моур))
18:37
счастливчик
А это не для кого не новость, Мхитарян давно не попадает в эту заявку. Но Арсеналу он не нужен, Венгер делает ошибку за ошибкой, тем самым приближаясь к окончательному краху.
18:21