17:44 | Футбол — Англия

Мхитарян не попал в заявку "Манчестер Юнайтед" на матч с "Бернли"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян не выйдет на поле в завтрашнем матче 24-го тура чемпионата Англии против "Бернли", сообщает The Sun. Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью не включил армянина в заявку на игру в связи с тем, что в ближайшее время футболист должен отправиться в "Арсенал" в обмен на нападающего Алексиса Санчеса.

В этом сезоне Мхитарян провел за "Манчестер Юнайтед" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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fifa_guru

хороший игрок. вроде еще в октябре делал результат в МЮ. пара неудачных игр и скамейка.. жесток Моур))

18:37

счастливчик

А это не для кого не новость, Мхитарян давно не попадает в эту заявку. Но Арсеналу он не нужен, Венгер делает ошибку за ошибкой, тем самым приближаясь к окончательному краху.

18:21