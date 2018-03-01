Мхитарян и Обамеянг - в "старте" "Арсенала" на матч против "Манчестер Сити"

Стал известен состав "Арсеналв" на матч 28-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити". С первых минут у "канониров" в стартовом составе выйдут Генрих Мхитарян и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Полностью состав "Арсенала" выглядит следующим образом:
Чех - Колашинац, Косьельни, Мустафи, Бельерин - Джака, Рэмси - Уэлбек, Езил, Мхитарян - Обамеянг.
Запасные: Оспина, Холдинг, Чемберс, Ивоби, Мэйтланд-Найлс, Эль-Ненни, Нкетиа.
Напомним, что матч "Арсенал" - "Манчестер Сити" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
📋 Here's how we line up for tonight's game against @ManCity#AFCvMCFC pic.twitter.com/CrpvDkQT0p– Arsenal FC (@Arsenal) 1 марта 2018 г.