Мхитарян и Обамеянг - в "старте" "Арсенала" на матч против "Манчестер Сити"

Стал известен состав "Арсеналв" на матч 28-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити". С первых минут у "канониров" в стартовом составе выйдут Генрих Мхитарян и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Полностью состав "Арсенала" выглядит следующим образом:

Чех - Колашинац, Косьельни, Мустафи, Бельерин - Джака, Рэмси - Уэлбек, Езил, Мхитарян - Обамеянг.

Запасные: Оспина, Холдинг, Чемберс, Ивоби, Мэйтланд-Найлс, Эль-Ненни, Нкетиа.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Манчестер Сити" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.