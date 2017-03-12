Месут Езил: "Я бы очень хотел выиграть Лигу чемпионов с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил отметил, что хочет остаться в команде и выиграть Лигу чемпионов. По его словам, вопрос по поводу продления контракта пока остается открытым.

– Вопрос по поводу моего будущего открыт, – цитирует Езила Bild. – У нас были разговоры с руководством, однако на данный момент я сосредоточен на сезоне, как и руководство.

Конечно, как спортсмен, ты никогда не удовлетворен. Всегдя нужна мотивация. Я бы очень хотел выиграть Лигу чемпионов. Хорошо, если это случится с "Арсеналом". Здесь у меня еще год контракта.

Я всегда говорил, что счастлив в "Арсенале". Мне все здесь подходит – клуб, фанаты, город. Арсен Венгер был одной из главных причин, почему я сюда перешел.

Однако я знаю, что в футболе все идет очень быстро, и часто не так, как ты планировал. Поэтому будет неправильно сказат, что мое будущее зависит от тренера.