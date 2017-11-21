Майкл Оуэн готовится дебютировать в конном спорте

Обладатель "Золотого мяча" 2001 года Майкл Оуэн тренируется, чтобы стать жокеем, и готовится к своим первым скачкам, сообщает ВВС. Ради этого 37-летний спортсмен сбросил шесть килограммов.
Оуэн является владельцем нескольких конюшен в графстве Чешир. После того, как англичанин закончил футбольную карьеру, он зарекомендовал себя как успешный заводчик и владелец охотничьей лошади. На этой неделе он будет участвовать в благотворительной гонке в Аскоте.
shpasic
или всё-таки опечатка - не жокеем, а диск-жокеем?
15:53
shpasic
перейдёт в ПФК ЦСКА?
15:52
marksan
Конём?
15:40
abs68
Давно пора!
15:23
баламошка
В качестве кобылы?
15:16