15:11 | Футбол — Англия

Майкл Оуэн готовится дебютировать в конном спорте

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Обладатель "Золотого мяча" 2001 года Майкл Оуэн тренируется, чтобы стать жокеем, и готовится к своим первым скачкам, сообщает ВВС. Ради этого 37-летний спортсмен сбросил шесть килограммов.

Оуэн является владельцем нескольких конюшен в графстве Чешир. После того, как англичанин закончил футбольную карьеру, он зарекомендовал себя как успешный заводчик и владелец охотничьей лошади. На этой неделе он будет участвовать в благотворительной гонке в Аскоте.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

или всё-таки опечатка - не жокеем, а диск-жокеем?

15:53

shpasic

перейдёт в ПФК ЦСКА?

15:52

marksan

Конём?

15:40

abs68

Давно пора!

15:23

баламошка

В качестве кобылы?

15:16