Майкл Эпплтон: "Одна победа не сделает меня главным тренером "Лестера"

Исполняющий обязанности главного тренера "Лестера" Майкл Эпплтон отметил, что на данный момент не претендует на вакансию наставника команды. Под руководством специалиста "Лисы" обыграли "Суонси" и одержали первую победу в чемпионате с 19 августа.

– Трудная неделя выдалась для команды, потому что ситуация со сменой тренера всегда непростая, – цитирует BBC Эпплтона. – Одна победа не сделает никого тренером команды премьер-лиги, я это понимаю. Но мне хочется думать, что я просто помощник главного тренера. Я могу выполнять эту роль.