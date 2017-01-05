08:19 | ФУТБОЛ — Англия

Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" гордится победой над "Челси"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино назвал очень важной победу над "Челси" в матче 20-го тура чемпионата Англии (2:0). Также он очень рад, что команде удалось сократить отрыв от "синих" в турнирной таблице.

- Это большая победа, очень важные три очка, которые помогут сократить разрыв в верхней части таблицы, - цитирует BBC Покеттино. - Это была очень сложная игра, "Тоттенхэму" противостояла одна из лучших команд в Европе. Мы очень гордимся, что показали характер и были конкурентоспособны. Это еще один шаг вперед для команды.

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Материалы REN-TV

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