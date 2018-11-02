Маурисио Покеттино: "Работаю так, будто собираюсь провести в "Тоттенхэме" всю карьеру"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что рассматривает работу в лондонском клубе в качестве долгосрочного проекта. Ранее сообщалось, что 46-летний аргентинец может возглавить "Реал".

- Я с большой ответственностью работаю для создания долгосрочного проекта, - цитирует Покеттино портал Goal. - Мы думаем и о сегодняшнем, и о завтрашнем дне. Я работаю так, словно собираюсь провести в "Тоттенхэме" всю карьеру.

Покеттино возглавляет "Тоттенхэм" с 2014 года. После 10 туров "шпоры" занимают 5-е место в чемпионате Англии, имея в активе 21 очко.

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