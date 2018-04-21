22:34 21 апреля | Футбол — Англия

Маурисио Покеттино: "Нелегко выигрывать трофеи, когда соперничешь с "МЮ", "Челси" и "Ман Сити"


Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино считает, что его команда была близка к победе в полуфинале Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:2). Лондонцы открыли счет уже на 11-й минуте, но не смогли удержать преимущество.

- Мы боролись, но не настолько хорошо, чтобы победить, - цитирует BBC Покеттино. - В первом тайме мы доминировали и выглядели лучше, чем "МЮ". 

"Юнайтед" защищался очень хорошо. Мы расстроены, потому что были близки к победе. Сейчас нужно думать, как двигаться дальше, завершать сезон и пытаться финишировать в первой четверке. 

Нелегко выигрывать трофеи, если соперничаешь с "Манчестер Юнайтед", "Челси" или "Манчестер Сити". Но главное - мы все же можем соперничать.

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур

 

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