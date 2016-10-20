18:16 | ФУТБОЛ — Англия

Маурисио Покеттино: "Кейн проходит обследование каждый день, и пока он играть не готов"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил, что нападающий Харри Кейн и защитник Тоби Алдервейрелд еще не готовы вернуться к игре. Он признался, что пока не знает, когда сможет снова рассчитывать на Кейна.

– Мы должны оценивать его состояние каждый день, – цитирует AFP Покеттино. – Он недоступен в ближайшем матче. Когда я буду уверен, что он может сыграть, я об этом скажу. Обследование Алдервейрелда показало, что он здоров. Но Тоби еще испытывает боль в ноге, поэтому тоже в ближайшем матче не сыграет.

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