Маурисио Покеттино: "Если Кейн попросит его отпустить, посмотрим"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что нападающий команды Харри Кейн не просил его продать в "Реал". Специалист подчеркнул, что если интерес в трансфере будет исходить только со стороны испанского клуба, сделка не состоится.

– Будучи главным тренером "Тоттенхэма", могу сказать, что если "Реал" выйдет с предложением, мы не станем продавать Харри. В Мадриде должны это понимать, – цитирует Marca Покеттино. – Но если Кейн попросит отпустить его, как когда-то сделали Бэйл и Модрич, посмотрим. Пока он не говорил об этом.

Я надеюсь, что Кейн останется в "Тоттенхэме" на долгие годы и принесет команде много побед и титулов. Мы хотим именно этого.