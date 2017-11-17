Маурисио Пеллегрино: "Не могу гарантировать, что ван Дейк не покинет "Саутгемптон"

Главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино не стал отрицать, что защитник Виргил ван Дейк зимой может перейти в "Ливерпуль". Ранее СМИ писали, что сумма трансфера может составить около 70 миллионов фунтов стерлингов.

- Не могу гарантировать, что ван Дейк останется в клубе в январе, - цитирует Daily Mirror Пеллегрино. - Я не могу контролировать трансферный рынок. Никогда не знаешь, что произойдет, потому что у каждого игрока есть цена. У нас много хороших игроков, и большинство клубов хотят их подписать.