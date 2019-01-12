Маурицио Сарри: "После поражений иду стричься"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после поражения от "Тоттенхэма"​ (0:1) в первом полуфинальном матче финала Кубка Лиги признался, что следует одному суеверию – 60-летний итальянский специалист стрижется после поражений своей команды, сообщает BBC.

– Когда моя команда проигрывает, я обычно иду стричься. Делаю так на протяжении пяти последних лет. За три последних года с "Наполи" я проиграл 12 матчей, – приводит слова Сарри BBC.

В текущем сезоне "Челси" потерпел 4 поражения, три из них – в АПЛ.

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