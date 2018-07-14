11:34 | Футбол — Англия

Маурицио Сарри: "Надеюсь, наш тренерский штаб сможет привить "Челси" привлекательный для фанатов футбол"


Новый главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что надеется поставить команде привлекательную игру, которая понравится болельщикам. Ранее стало известно, что 59-летний специалист подписал с клубом трехлетний контракт.

- Я очень рад приходу в "Челси" и английскую премьер-лигу. Это новый, интересный этап моей карьеры, - приводит официальный сайт клуба слова Сарри. - С нетерпением жду начала работы и знакомства с командой в понедельник перед нашей поездкой в Австралию, где я смогу узнать команду лучше в первых товарищеских матчах. Надеюсь, что наш тренерский штаб сможет привить "Челси" привлекательный для фанатов футбол. А также надеюсь на то, что сможем в конце сезона побороться за трофеи, которые этот клуб заслуживает.

Напомним, что вчера "Челси" расторг контракт с Антонио Конте, который руководил командой с 2016 года.

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