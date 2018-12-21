Маурицио Сарри: "Игуаин - замечательный игрок. Но в "Челси" достаточно нападающих"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что считает форварда "Милана" Гонсало Игуаина замечательным игроком. 59-летний специалист также добавил, что у его клуба достаточно нападающих.

- Мне очень нравится Игуаин. Он замечательный игрок и человек, - приводит слова Сарри Football Italia. - Но я не хочу говорить о нем. У "Челси" есть два с половиной нападающих, а Игуаин играет за "Милан".

В текущем сезоне Игуаин провел 17 матчей за "Милан", забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.

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