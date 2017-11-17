Матч с "Ньюкаслом" может стать первым для Ибрагимовича в "МЮ" в этом сезоне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сообщил, что матч 18-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" может стать первым в сезоне-2017/18 для нападающего Златана Ибрагимовича. Встреча состоится 18 ноября.

- Кто из игроков с тяжелыми травмами вернется к матчу с "Ньюкаслом"? Погба, Ибрагимович и Маркос Рохо, - цитирует официальный сайт "Манчестер Юнайтед" Моуринью.

Напомним, Ибрагимович получил повреждение в конце прошлого сезона, после чего манкунианцы не стали продлевать его контракт. Однако летом руководство клуба решило подписать с форвардом новое соглашение.