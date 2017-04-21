Матч молодежных команд "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" отложен из-за смерти Эхиогу

Матч между молодежными командами "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" в рамках чемпионата Англии был отложен в связи со смертью тренера лондонской команды Уго Эхиогу, сообщает пресс-служба клуба. Вчера 44-летний англичанин был доставлен в больницу из-за потери сознания на клубной базе, а сегодня умер из-за проблем с сердцем. Новая дата проведения встречи будет выбрана позже.

Тренер молодежки "Тоттенхэма" скончался в больнице //

Английские клубы и игроки выразили соболезнования в связи со смертью Эхиогу