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Матч молодежных команд "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" отложен из-за смерти Эхиогу

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Матч между молодежными командами "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" в рамках чемпионата Англии был отложен в связи со смертью тренера лондонской команды Уго Эхиогу, сообщает пресс-служба клуба. Вчера 44-летний англичанин был доставлен в больницу из-за потери сознания на клубной базе, а сегодня умер из-за проблем с сердцем. Новая дата проведения встречи будет выбрана позже.

Тренер молодежки "Тоттенхэма" скончался в больнице // 
Английские клубы и игроки выразили соболезнования в связи со смертью Эхиогу

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