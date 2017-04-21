Тренер молодежки "Тоттенхэма" скончался в больнице

Тренер молодежной команды "Тоттенхэма" Уго Эхиогу, который вчера был доставлен в больницу из-за потери сознания, скончался в возрасте 44 лет, сообщает пресс-служба лондонского клуба. Смерть наступила из-за проблем с сердцем.

"С огромной печалью мы объявляем о смерти Уго Эхиогу, нашего тренера молодежной команды", – говорится в заявлении "Тоттенхэма".

Уго Эхиогу защищал цвета ряда английских клубов с 1989 по 2009 год, большую часть карьеры он провел в "Астон Вилле" и "Мидлсбро". Также на его счету четыре матча и 1 гол в составе сборной Англии. В молодежной команде "Тоттенхэма" он работал с 2014 года.