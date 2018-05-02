Маруиан Феллаини: "Не стану 10 раз выпрашивать контракт у "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини раскритиковал руководство клуба, которое долго принимало решение о том, продлевать ли с ним контракт. Действующее соглашение между 30-летним бельгийским хавбеком и "красными дьяволами" рассчитано до конца сезона-2017/18.

– В клубе делают все, чтобы сохранить меня, – цитирует Daily Mail Феллаини. – После того, как Моуринью сказал, что хочет сохранить меня, я в хорошем положении. В том году я приходил к тренеру и говорил, что хочу продлить контракт. Потом была еще одна встреча… Я не стану 10 раз выпрашивать его. Я стал важным игроком для команды, а такие стоят не меньше 50 миллионов фунтов. В клубе знают, что допустили ошибку.

Мне 30 лет и у меня заканчивается контракт, но я веду переговоры с "Манчестер Юнайтед". Ко мне проявляют интерес несколько клубов. Что будет дальше? Посмотрим.

Напомним, Феллаини выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2013 года. В этом сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забив 5 мячей.