Марк Нобл: "Если Пайет не хочет играть за "Вест Хэм", то ему лучше не играть"

Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл признался, что не знает причин, по которым полузащитник Димитри Пайет больше не хочет играть за клуб. В ближайшее время 29-летний француз может вернуться в "Марсель".

- Я всегда говорил, что Пайет является одним из лучших игроков, с которым я когда-либо играл, - цитирует Daily Mail Нобла. - У меня были... и я говорю, что были, потому что мы не общались с ним 2-3 недели, хорошие отношения с ним, но я не знаю причины его нежелания играть за "Вест Хэм". Я не буду комментировать это, но могу сказать, что если кто-то не хочет играть за команду, то ему лучше не играть.

Думаю, что тренер был прав, что отстранил игрока. Команде нужно выиграть матч, но ваш лучший игрок не хочет играть за вас, то, очевидно, нужно что-то делать. Я всю свою жизнь в "Вест Хэме", поэтому мне трудно понять, что кто-то не хочет выступать за "молотобойцев". Это большой клуб, и Пайет был просто обожаем фанатами. Но футбол и болельщики быстро меняются.