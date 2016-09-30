Марк Хьюз: "Манчестер Юнайтед" утратил победный дух"

Главный тренер "Стоук Сити" Марк Хьюз в преддверии матча 7-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" выразил сомнение в том, что манкунианцы нацелены на победу в каждой игре. По его словам, "Красные дьяволы" утратили победный дух.

- Я выступал в составе того "Манчестер Юнайтед", который каждый год боролся за чемпионство, - приводит Sky Sports слова Хьюза. - И, как мне кажется, каждый игрок из того состава понимал, что команда должна побеждать в каждом матче. Сомневаюсь, что нынешний состав манкунианцев обладает этим духом победителя. Но я уверен, что они могут этого добиться.